رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المشاط»: برامج المؤسسة الدولية الإسلامية حلولًا متقدمة وميسرة لدعم الإنتاج

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:09 ص
المشاط
المشاط
أسماء إبراهيم
طباعة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرامج التي تنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر تعزز الخطط التنموية وتدعم قطاع التجارة بما يحسن مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، في ظل الدور الكبير لقطاع التجارة في تعزيز كفاءة العمل الاقتصادي من خلال تنمية عوائد الإنتاج المبنية على مبدأ التخصص والميزة النسبية.

وأشادت «المشاط»، بالاتفاق الذي تم توقيعه بين جهات حكومية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ظل احتياج أغلب دول العالم ولاسيما النامية والناشئة بشكل دائم لحلول تمويلية متقدمة وميسرة لإتمام معاملاتها التجارية لسد احتياجات الاستهلاك المحلي والإنتاج والتصنيع، وضمان التوازن بين العرض والطلب؛ كما أثنت على التعاون المثمر مع المؤسسة وقيامها بدور فعال في دعم وتمويل التجارة منذ بدء عملها في مصر عام 2008.

وأضافت أن مصر نجحت في مد جسور التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مدار السنوات الماضية، بما يخدم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، متمنية أن يستمر العمل المثمر طوال العقود الماضية لتعزيز الشراكات التنموية.

وشهد وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، حفل توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلي لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي.

وقّع على البرنامج المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكل من السيد أشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والسيد أحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.

بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، حيث قدمت المؤسسة أكثر من 53.9 مليار دولار أمريكي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وإنطلاقًا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزًا لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.

موضوعات متعلقة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

إغلاق 25 ألف منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا في 17 محافظة

«مستقبل وطن» يستقر على ترشيح المستشار حنفي جبالي لرئاسة البرلمان

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

إغلاق 25 ألف منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا في 17 محافظة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقي أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

الأشياء التي يجب أن تركز عليها العلامات التجارية في 2021

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية