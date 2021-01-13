«أورام أسوان»: نشر الوعي الصحي ومواجهة عدوى كورونا باستمرار (صور)

قال مركز أورام أسوان، في بيان صحفي، إن قسم مكافحة العدوى يشكل أهمية وأولية كبرى لإدارة المركز ومقدمي الخدمة الطبية، بهدف التصدي لأي نوع من أنواع العدوى ولضمان سلامة المرضي والعاملين وخاصة المرضى سواء كان أثناء الكشف عليهم بالعيادات الخارجية أو إقامتهم في المركز.واستكمل المركز، في بيان، أنه انطلاقًا من المسئولية المشتركة بين كل من ما يقدم الخدمة الطبية وقسم مكافحة العدوى، يتم نشر الوعي الصحي وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والمرور اليومي على كافة الأقسام، وللاطمئنان على تطبيق الإجراءات لضمان مستوى الخدمة والوصول إلى أعلى مستوى من مكافحة العدوى وأدنى مستوي من مخاطر انتقال العدوى.وقدم مركز أورام أسوان الشكر لفريق مكافحة العدوى، برئاسة دكتور عبدالرحمن عبدالفتاح، وأعضاء الفريق كلًا من ناهد بكرى، منى عامر، فاتن رسلي، مني كمال، سلمى أحمد.