حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول تعود إلى شرق المتوسط

كشفت وسائل إعلام محلية، تفاصيل مهمة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول في شرق البحر المتوسط والمحيط الهندي في النصف الأول من عام 2021 في إطار مهمة العراق وسوريا.وكانت وزارة الدفاع الفرنسية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول ستنتشر في شرق البحر المتوسط والمحيط الهندي في النصف الأول من عام 2021.وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أمام اللجنة البرلمانية، إن المهمة التالية لحاملة الطائرات ستكون تعزيز القوات الفرنسية التي تقاتل تنظيم داعش، وأضافت أن هذا الالتزام يظهر استعداد بلادها لمحاربة الإرهاب، وفقًا لصحيفة بورتوثيما اليونانية.وستكون هذه أول مهمة لشارل ديجول منذ أوائل عام 2020، عندما أصيب ما يقرب من ثلثي الطاقم بفيروس كورونا. وذكَّرت الوزيرة أنه في سوريا والعراق يواصل نحو 900 جندي فرنسي قتال تنظيم داعش، في إطار التحالف الدولي.