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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

566 وفاة و22850 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:12 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، تسجيل 566 حالة وفاة و22850 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 63370 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و471053 إصابة.

وتعافى أمس 28658 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و854088 شخصا.

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