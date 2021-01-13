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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تعلق بحث الغواصين عن الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:02 ص
الغواصين عن الصندوق
الغواصين عن الصندوق الأسود
وكالات
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علقت إندونيسيا مؤقتا اليوم الأربعاء، بحث الغواصين عن مسجل أصوات قمرة قيادة طائرة شركة سريويجايا إير التي تحطمت مطلع الأسبوع في بحر جاوة وعلى متنها 62 شخصا.

وقال المسؤول إن تعليق البحث في البحر جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية حيث بلغ ارتفاع الموج 2.5 متر.

وقال المسؤول في البحرية عبد الرشيد للصحفيين على متن سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية إن الغواصين انتشلوا في وقت سابق اليوم المزيد من الحطام وبطاقة هوية ممزقة لأحد الضحايا.

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