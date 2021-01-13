التحفظ على 150 كيلو لحوم وأسماك فاسدة بالمنوفية

شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة المنوفية، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والتموين، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز ومدينة قويسنا.أسفرت الحملة عن ضبط 16 كيلو لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة عليها أختام مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال المخالفين، فضلًا عن التحفظ على 134 كيلو جرام أسماك مملحة (فسيخ - سردين) غير صالحة للاستهلاك الأدمي وغير مطابقة لشروط التخزين، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية- حملة تفتيشية موسعة، حيث تم ضبط 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحوم بأحد المحلات، وتمت إحالة المخالفين لنيابة أمن الدولة.