رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: واثقون من اكتمال مشروع «السيل الشمالي-2» للغاز

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:08 ص
السيل الشمالي-2
السيل الشمالي-2
ا ش ا
طباعة
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن ثقتها في اكتمال تنفيذ مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقال مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية، أوليج تيابكين، في تصريح صحفي لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الأربعاء:" إن روسيا ليس لديها شك في نجاح تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، على الرغم من الضغوط الأمريكية على الشركاء الأوروبيين لشركة "غازبروم" الروسية".

وأضاف تيابكين:" أن موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يعتمد على عدة عوامل، منها الظروف المناخية".

يُذكر أن "السيل الشمالي-2"، هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتم تنفيذ القسم الأعظم من المشروع، ولكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية تهدد الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بالعقوبات من أجل زيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

موضوعات متعلقة

من هو أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجديد؟

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إغلاق 25 ألف منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا في 17 محافظة

«مستقبل وطن» يستقر على ترشيح المستشار حنفي جبالي لرئاسة البرلمان

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

إغلاق 25 ألف منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا في 17 محافظة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

الأشياء التي يجب أن تركز عليها العلامات التجارية في 2021

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية