7 ملايين جنيه لمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية المدمجة بمرسى علم

أعلن المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، بدء تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية المدمجه طاقة 700 متر مكعبيوم بمدينة مرسى علم، لخدمة 1080 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لسرعة نهو مشروعات البنية التحتية في مدن المحافظة لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام المياه المعالجة من المحطة في ري المساحات الخضراء بالمدينة.وأوضح رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه جاري دراسة وتصميم مشروع الصرف الصحي المتكامل بمعرفة هيئة الإنتاج الحربي، وبإشراف وتمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.