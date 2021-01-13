وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع ممثلي الثلاثي الأوروبي العلاقات المشتركة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع ممثلي الثلاثي الأوروبي (الفرنسي - الألماني - البريطاني)، تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك بين الإمارات والثلاثي الأوروبي من أجل صون السلم والأمن الدوليين.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإماراتي استقبل المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيد فيليب إيريرا، والمدير السياسي لمكتب أبوظبي التابع لوزارة الخارجية الألمانية السيد جانس بلوتنر، وسفير بريطانيا لدى الإمارات باتريك مودي بالنيابة عن السيد توماس درو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.وشهد اللقاء استعراض تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعاون الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال لقاح المرض إلى كافة دول العالم.ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي، مؤكدا العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.كما أشار إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للعلاقات ويعزز التعاون بين الدول بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والرخاء.