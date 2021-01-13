جامعة أسيوط: 1353 عملية جراحية للأمراض العصبية والنفسية خلال 2020

قال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط، إن مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، نجح خلال عام 2020 في تخصيص غرفة لعزل المرضي لكل من عناية مركزة عصبية، واستقبال عمليات جراحة مخ وأعصاب.وتابع رئيس الجامعة، في بيان اليوم الأربعاء، «إضافة إلى عمل قواطيع لفصل غرف العزل عن باقي الأقسام، وعمل دورات تدريبية أسبوعيًا عن كيفية مواجهة الأزمات وخاصة مواجهة فيروس كورونا، وتجديد دورة طوارئ العمليات والعنايات وزيادة مقررات الواقيات الشخصية للعاملين بغرف العزل، إلى جانب عمل كشف طبي للعاملين بالمستشفي لعدد 240 من طواقم التمريض، وعمل العديد من المبادرات والندوات والبرامج التوعوية بالتنسيق مع الإدارة العامة بالأمن الصناعي، إلى جانب عمل برنامج للأعمال التنظيم بالمستشفي خلال جائحة كورونا ثلاث مرات يوميًا على مدار الأسبوع».من جانبه قال، الدكتور علاء درويش مدير المستشفي، إن المستشفى استقبل نحو 203 حالة من قسم العصبية، و245 حالة من قسم النفسية، 147 حالة من الإدمان، و149 من العناية، و609 فصل بلازما، و21313 حالة على نفقة الدولة، و2053 حالة طوارئ، 8287 من العيادات الخارجية، وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية التي تم إجراؤها في المستشفي خلال عام 2020 فقد بلغت بواقع 1353 عملية بواقع 978 عملية خاصة، و375 عملية بطريقة مجانية.وبين أنه تم تشغيل وحدة الأشعة التليفزيونية علي الأعصاب، وإدخال حقن البوتكس للأمراض المختلفة للجهاز العصبي، وإمداد وحدة فصل البلازما والصدمات الكهربائية، كما تم تفعيل وحدة علاج الصداع والحركات اللاإرادية، فضلًا عن التوسع في استقبال حالات التصلب التعدد وتجهيز وحدة للحقن، إلى جانب التوسع في خدمات الطب النفسي للأطفال وإضافة بعض الاختبارات النفسية الجديدة، وإعادة افتتاح قسم الطب النفسي رجال بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد، والبدء في عمل صيانة للدور الأول العلوي نفسية حريم، والدور الخامس عصبية حريم.