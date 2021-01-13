حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعيه في أرمنت بالأقصر

قال العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، إن الوحدة المحلية للمركز شنت حملة لإزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية في المهد، أسفرت عن إزالة مخالفتي تعدي بالبناء على أرض زراعية.وأوضح عاشور، أنه تمت إزالة مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175 مترا مربعا بناحية مشيمش بأرمنت الحيط أرض إصلاح زراعي، ولتعذر دخول المعدات حفاظًا على الزراعات تمت الإزالة يدويا على كامل المسطح بمعرفة عمال مرافق أرمنت الحيط، تحت إشراف فتحي العنجيري، رئيس مرافق أرمنت الحيط ومسؤلي التنظيم والإصلاح الزراعي.وبناحية أرمنت الوابورات، تم إزالة مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175 مترا مربعا بحوض الشروة أرض إصلاح زراعي وتم التحفظ على الطوب المستخدم حتى لا يتم استخدامه في المخالفة مرة اخرى.