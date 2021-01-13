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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماذا يحدث في حالة انقطاع الاتصال في الدعاوى الإلكترونية؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:58 ص
الدعاوى إلكترونيًا
الدعاوى إلكترونيًا
حسام التمساح
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كشف مشروع قانون تنظيم إجراءات سير الدعاوى إلكترونيا أمام المحاكم المدنية والإدارية والجنائية، المقدم من المستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة، أن مشروع القانون سمح لرئيس الجلسة في حالة وقوع خلل فني أو انقطاع الربط والتواصل السمعي والبصری تعليق الجلسة لمدة لا تجاوز ساعة واحدة أو تأجيلها إلى جلسة لاحقة.

ومن المقرر أن يعلن بها الخصوم إلكترونيا. وفي حالة استكمال نظر الجلسة بعد تعليقها فإنها تستأنف من حيث توقفت.

كما شرح القانون مصطلح السجل الإلكتروني والذي جاء تعريفة أنه السجل المعد إلكترونيا بالمحكمة المختصة لقيد بيانات الأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، ووسيلة التواصل معهم التي تمكن راغب الإعلان من إعلان الخصوم بالدعوى وجميع إجراءاتها والأحكام الصادرة فيها، وكذلك الطعن فيها بكافة طرق الطعن وبالأحكام الصادرة فيها.

كان قد شارك نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي، والمستشار نبيل عمران في حلقة نقاشية نظمتها الجامعة البريطانية، عقب توقع بروتوكول بين نادي قضاة مصر والجامعة بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية وفي إطار اهتمام نادي القضاة بمتابعة كافة المستجدات بشأن التقاضي الإليكتروني والتقاضي عن بعد.

ثم طرح المستشار نبيل عمران مشروع القانون المقترح، وهو مسودة أولى من مشروع قانون مكون من 26 مادة عكف على صياغته لإيمانه بضرورة وأهمية التقاضي عن بعد لما يحققه من فوائد كبيرة على كافة المستويات والأصعدة وبخاصة في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات وهو خطوة هامة في برامج الارتقاء وتطوير منظومة العدالة في مصر.

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