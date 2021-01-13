مايك بينس يعلن رسميًا موقفه من عزل ترامب

أعلن نائب الرئيس مايك بنس، اليوم الأربعاء، عن موقفه من التعديل الـ25 من الدستور الأمريكى الذى ينص على عزل دونالد ترامب.وأوضح بينس فى رسالة موجهة إلى رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، أنه يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب من منصبه.وقال بينس "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا"، وفقا لما نقلته قناة العربية.وشدد بينس على أنه وفقا للدستور، فإن هذا التعديل لا يمكن أن يكون أداة عقابية أو لاغتصاب السلطة.ومذكرا بيلوسي بكلام سابق لها، قال "أنت من شددت سابقا على أن تفعيل التعديل الخامس والعشرين يجب أن يبنى على العلم والحقائق وليس على تعليق أو سلوك لا يعجبنا".جاء موقف بينس الرسمى الذى يعد الأول من نوعه فيما شهد مجلس النواب اليوم، تصويتا تمهيديا بالموافقة على مشروع قرار يدعو بنس لتجريد ترمب من صلاحياته.كما أقرت لجنة بمجلس النواب قواعد النقاش للمساءلة الثانية لترامب.