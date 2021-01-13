إلزام المحامين بالاستعداد التقنى لرفع الدعاوى إلكترونيًا

ألزم مشروع قانون تنظيم إجراءات سير الدعاوى إلكترونيًا أمام المحاكم المدنية والإدارية والجنائية، المقدم من المستشار نبيل عمران، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة، المحامى بالاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع المحكمة المختصة، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح کامل، على أن يتم ذلك من مكان يليق بهيبة مجلس القضاء، وأن يتحلى بالرداء الخاص بالمحاماة على نحو ما توجيه المادة (۷۳) من قانون المحاماة.كان نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر والمستشار رضا محمود السيد، وكيل النادي، شارك في حلقة نقاشية نظمتها الجامعة البريطانية، عقب توقيع بروتوكول بين النادي والجامعة بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية وفي إطار اهتمام نادي القضاة بمتابعة كل المستجدات بشأن التقاضي الإلكتروني والتقاضي عن بعد.ثم طرح المستشار نبيل عمران مشروع القانون المقترح، وهو مسودة أولى من مشروع قانون مكون من 26 مادة عكف على صياغته لإيمانه بضرورة وأهمية التقاضي عن بعد لما يحققه من فوائد كبيرة على كل المستويات والأصعدة وبخاصة في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات، وهو خطوة هامة في برامج الارتقاء وتطوير منظومة العدالة في مصر.