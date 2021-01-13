«سول»: يمكن تخفيف القيود عندما يستمر تراجع حالات الإصابة بكورونا

حذرت الحكومة الكورية الجنوبية من التهاون، حتى مع تراجع مستوى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة وحثت الشعب على استمرار مشاركته في جهود احتواء الفيروس، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.وقال المسؤول بوزارة الصحة، يون تاي هو في بيان اليوم الأربعاء إن متوسط عدد الإصابات المحلية اليومية خلال الأسبوع الماضي كان 593، بانخفاض عن 833 الأسبوع السابق.لكنه أضاف أن الوقت لم يحن بعد لخفض مستوى الحذر وطالب باستمرار توخي اليقظة.وقال يون إن القيود على الشركات يمكن تخفيفها، عندما يستمر الوباء في التراجع ويمكن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، عندما يتم القضاء على الموجة الثالثة من التفشي بشكل واضح.