إغلاق 25 ألف منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا في 17 محافظة

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.وقال وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، إنه تم إغلاق حوالي 25 ألف منشأة في 17 محافظة؛ خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وذلك حتى نهاية أمس الثلاثاء، وفقًا للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.