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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمينة خليل تبدأ تصوير «خلي بالك من زيزي» نهاية يناير

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:00 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
دعاء عبد المقصود
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تبدأ الفنانة أمينة خليل تصوير أحداث دورها في المسلسل الدرامي الجديد "خلي بالك من زيزي" نهاية يناير الجاري، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ويعد المسلسل البطولة المطلقة الأولى لأمينة خليل في الدراما الرمضانية.

وتواصل أمينة تحضيرات العمل مع المخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم التي انتهت من كتابة نصف حلقات المسلسل بينما يواصل المخرج ترشيح الأبطال ومعاينة أماكن التصوير استعدادًا لانطلاق التصوير في الديكور الرئيسي للمسلسل.

وانضم للمسلسل عدد من النجوم على رأسهم محمد ممدوح وبيومي فؤاد وعلى قاسم وصبري فواز، ويشارك في العمل أيضًا سلوي محمد علي وصفاء الطوخي، والمسلسل تكتبه مريم نعوم وسيناريو وحوار مني الشيمي ومجدي أمين ومن إخراج كريم الشناوي، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح ومن المقرر عرضه على شاشة شبكة mbc في رمضان المقبل.

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