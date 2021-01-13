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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد الحكم بسجنه 1075 عاما.. 8 غرائب من حياة عدنان أوكطار

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:51 ص
عدنان أوكطار
عدنان أوكطار
هويدا سعيد
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تصدر عدنان أوكطار أو هارون يحيى الداعية التركي الشهير والذي أدين بجرائم جنسية، مؤشرات البحث على" جوجل"، بعد أن قضت محكمة تركية بسجنه 1075 عامًا، بتهمة ارتكاب جرائم جنسية والتورط في عمليات احتيال ومحاولة تجسس على سياسيين وعسكريين، ومساعدة جماعة الخدمة التي يقودها الداعية الإسلامي فتح الله جولن.

ولد عدنان أوكطار في أنقرة 1956، اهتم بدراسة أفكار العالم الصوفي الكردي بديع الزمان سعيد النورسي، مما أثر في شخصيته، كان دائم الارتياد لأحد مساجد إسطنبول حتى وصفه زملائه بـ "المتعصب السني"، وقد أطلق علي نفسة المهدي المنتظر، وترصد "الدستور" أبرز الغرائب في حياته:

1- خلط الخطاب الصوفي بالخطاب العلمي وتقديمه بأسلوب عصري ولطيف، لأبناء الطبقة الثرية لجذبهم إلى التدين وكان يعتبرهم سذجًا، وحاول إقناعهم بأنه يتلقى إلهامًا من الله.

2- ألقت السلطات القبض على عدنان أوكطار في عام 1986 بتهمة الترويج لثورة دينية، وبقي معتقلًا لمدة 19 شهرًا، أمضى منها 10 أشهر في مستشفى للأمراض العقلية، والتي أكدت أنه لم يكن مريضًا، وفي السجن بدأ يتحدث عن أنه سيحكم العالم بأسره وسيؤمن به مليار شخص.

3- شكل طائفه خاصة به وكان أتباعه ينشطون بشكل خاص في تجنيد الأعضاء الجدد في المنتجعات الصيفية على طول بحر مرمرة، ومع الوقت أصبح التنظيم الاجتماعي داخل المجموعة أكثر تراتبية.

4 - استخدم الجنس والمال والرموز الشعبية والأشخاص المشهورين للخداع، ونشر العديد من الكتب تحت اسم هارون يحيى والذي كان اسمًا حركيًا لمؤلفاته، والتي ألفها بالمشاركة مع بعض أتباعه، بل إن بعضها كان من تأليف الأتباع بتوجيهات منه.

5 - أسس مؤسسة الأبحاث العلمية لعقد مؤتمرات وندوات للأنشطة العلمي، ثم مؤسسة لحماية القيم الوطنية.

6-ادعى الحق في ممارسة الجنس مع كل أنثى من أعضاء طائفته.

7- نشر كتابا يندد بالإرهاب تحت عنوان "الإسلام يندد بالإرهاب" في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.

8- كان يستخدم فتيات أسماهن "قططه الصغيرة"، وهن نساء يضعن مكياجا ثقيلا ويرتدين ملابس قصيرة وملفتة وأغلبهن خضعن لجراحات تجميل، كان دورهن مناقشته حول الإسلام وكانت فواصل البرامج عبارة عن وصلات رقص من إحداهن في حضرة أوكطار.

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