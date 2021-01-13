وزير التنمية المحلية: تحويل الممتنعين عن سداد غرامة الكمامة للنيابة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن القرارات التي اتخذتها الدولة الخاصة بتحديد مواعيد غلق المحلات، تأتي فى إطار الحرص على الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وضرورة التشديد على المواطنين بالتزامهم بالقرارات المعنية وارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع التجمعات.وقال وزير التنمية المحلية، إن رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم سيقومون بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.