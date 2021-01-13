«ذو القرنين» يضرب عن الطعام

أعلن جيك إنجيلي الشهير بـ"ذو القرنين" من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقتحمي مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي، إضرابه عن الطعام داخل السجن، مطالبا بتوفير نظام غذائي عضوي، ليحصل على ما يتمناه بموافقة القاضية.من جهتها، اعتبرت القاضية ديبورا فاين إضراب أنجيلي عن الطعام، مقلقا للغاية، وأمرت إدارة السجن بإيجاد طريقة لتلبية مطالبه في أول ظهور للمحكمة عبر رابط فيديو.وحصل أنجيلي وكان يرتدي قبعة من "الفرو"، أثناء اقتحامه مبنى الكونجرس، على تلبية رغبته في اتباع نظام غذائي عضوي بحت، بعد أن وافقت القاضية على ذلك.ويعيش أنجيلي، البالغ من العمر 33 عاما، في مدينة فينيكس مع والدته منذ يناير 2019.واتهمت المحكمة "ذو القرنين" بالدخول العمد والعنيف والبقاء في مبنى أو أرض محظورة دون سلطة قانونية، والسلوك غير المنضبط في الكابيتول، وهي تهم تعد جنحا فيدرالية.وكانت والدته، مارثا تشانسلي، قالت في وقت سابق لوسائل إعلام محلية إن ابنها لم يكن قادرا على هضم الطعام المعتاد، مشيرة إلى أنه يمرض بشدة إذا لم يأكل طعاما عضويا، متابعة "حرفيا سوف يصاب بالمرض".وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، كما فتح مسئولون 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.