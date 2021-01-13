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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 7.8% زيادة في الجمعيات الأهلية المعانة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:02 ص
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد الجمعيات الأهلية المعانة إلى 3226 جمعية عام 2019، مقابل 2993 عام 2018 بزيادة بلغت 7.8%، وبلغ عـدد الأعضاء المشتركين 459 ألف مشترك عام 2019 مقابل 438 ألف مشترك عــام 2018 بزيادة بلغت 4.8%.

فيما بلغ عدد الوحدات المحلية 1308 وحدة محلية والقرى التي تخدمها 3369 قرية عام 2019، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التى تشرف عليها الوحدات المحلية 56.2655 مليون مستفيدًاً عام 2019 مقابل 54.5044 مليون مستفيدًا عام 2018 بزيادة بلغت 3.2 ٪.

أما عن التأمين الإـتمـاعـي بالقطاع الحكومي، بلغ إجمالي قيمة المعاشات 85.461 مليار جنيه عام 2018 2019 مقابل 72.863 مليار جنيـه عـام 20172018 بزيادة بلغت 17.3 ٪، وبلغ عدد الحالات المستفيدة 3.7113 مليون حالة عام 2018 2019 مقابل 3.4414 مليون حالة عام 20172018 بزيادة بلغت 7.8 ٪

وقدرت قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على المنتفعين 6.0564 مليار جنيـه عام 20182019 مقابل 5.2243 مليار جنيه عام 20172018 بزيادة بلغت 15.9 %.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 3.401 مليـون حالـة عام 20182019 مقابل 3.280 مليون حالة عام 20172018 بزيادة بلغت 3.7%.

وسجلت قيمة المعاشات المنصرفة للأرامل بالقطاع العام والخاص 1.681 مليار جنيه عام 2019 مقابل 1.450 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت 15.9 %.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة للأرامل 1.9966 مليـون حالـة عام 2019 مقابل 1.9503 مليون حالة عام 2018 بزيادة بلغت 2.4 %.

وبلغت قيمة المعاشات للعاملين بالقطاع العام والخاص 5.334 مليار جنيـه عام 2019 مقابل 4.628 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت 15.3%.

وارتفع عدد الحالات المستفيدة 2.6058 مليون حالة عام 2019 مقابل 2.5181 مليون حالة عام 2018 بزيادة بلغت 3.5 %.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة للعاملين لدى أنفسهم 708 ملايين جنيه عـام 2019 مقابل 581 مليون جنيه عام 2018 بزيادة بلغت 21.9%.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة 784 ألـف حالـة عام 2019 مقابل 751 ألف حالة عام 2018 بزيادة بلغت 4.4 %.

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