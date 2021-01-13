بعد تهديدات إثيوبية.. مصادر سودانية: الجيش قادر على دحر أي اعتداء

أكدت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، أن التهديدات الإثيوبية لاتجدِ نفعًا، مؤكدة في الوقت عينه أن الخرطوم ملتزمة بحل الخلاف عبر الحوار، جاء ذلك بعد التحذير الذي أطلقته إثيوبيا من نفاد صبرها إثر تصاعد التوتر بين البلدين حول ملف الحدود.وشدد المصادر على أن القوات العسكرية السودانية متواجدة في أراضٍ سودانية وفق القانون الدولي، ووأشارت إلى أن إثيوبيا تطمع في أراضينا وتريد فرض إرادتها، وأن الجيش السوداني قادر على دحر أي محاولة لاختراق الحدود، بحسب موقع " العربية نت"بدوره، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في اتصال مع العربية، أن قرار الخرطوم واضح واضح تجاه مسألة حفظ السيادة وحل المشاكل بالحوارأتى ذلك، بعد أن حذرت إثيوبيا أمس من نفاد صبرها إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها، رغم محاولات نزع فتيل التوترات عبر الطرق الدبلوماسية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي للصحفيين، خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا "يبدو أن الجانب السوداني يسبق ليشعل الموقف على الأرض"، مضيفا "هل ستبدأ إثيوبيا حربا؟ حسنا، نحن نقول دعونا نعمل بالدبلوماسية"، وتابع متسائلًا "إلى أي مدى ستواصل إثيوبيا حل المسألة باستخدام الدبلوماسية؟ كل شيء له حد".في حين شدد وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، على أن بلاده لا تريد حربا مع إثيوبيا، لكن قواتها سترد على أي عدوان، وقال لرويترز "نخشى أن تكون هذه التصريحات تستبطن مواقف عدوانية على السودان، نطالب إثيوبيا بوقف الهجوم على الأراضي السودانية والمزارعين السودانيين".وكانت قد اندلعت اشتباكات بين قوات البلدين استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي، بسبب النزاع المستمر منذ عقود على منطقة "الفشقة"، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل،