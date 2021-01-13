وزير التنمية: منح الضبطية القضائية لـ 749 قياديا بالمحليات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجود تنسيق وتعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لمواجهة أي تراخي من بعض المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وعددهم 749 بعد موافقة وزير العدل بعدم إساءة استخدامها، وأن تكون فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2701 الصادر فى 28 ديسمبر 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا فى إطار القانون.