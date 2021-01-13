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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول بعثة منتخب أنجولا للقاهرة للمشاركة فى كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:43 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
فاتن غلاب
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استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، بعثة منتخب أنجولا لكرة اليد، المشاركة فى البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر وتنطلق اليوم وتستمر حتى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن بعثة منتخب أنجولا وعددهم 28 شخصًا وصلوا على متن رحلة طيران الخطوط الإماراتية، حيث تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء إجراءات وصولهم، وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم.

وتم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الأتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، للتأكد من خلوهم من أي عدوى.

وتتولى سلطات أمن المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.

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