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مصر

التضامن: 1000 جنيه مكافآت شهرية للطلاب المتفوقين وغير القادرين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:42 ص
صلاح هاشم
صلاح هاشم
ولاء جمال
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أكّد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، تخصيص حاضنات للطلاب الفائقين أي المتفوقين والموهوبين، على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف الجامعات، مشيرًا إلى تنفيذ هذه الحاضنات مع الجمعية الشرعية المركزية بهدف تشجيع الطلاب ودعمهم.

وأضاف هاشم في تصريحات صحفية، أنَّه سيتمّ توفير مكافآت شهرية للطلاب الفائقين وغير القادرين، بنحو 1000 جنيه شهريًا للطالب المتفوق، بشرط أن يكون من الثلاثة الأوائل على مستوى الكليات، لافتًا إلى تطبيق هذه الحاضنات في 5 كليات عملية وليس كل الكليات.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أنَّ الكليات العملية التي يُطبق بها المشروع هي الطب، والهندسة، والصيدلة، والزراعة والعلوم، موضحًا أنَّ هذا المشروع سيُطبق تجريبيًا في 10 جامعات، ثم يتم توسيعه على نطاق 27 جامعة.

وأشار إلى أنَّ مشروع الحاضنات، تُصرف من خلاله منحة لطلاب الماجستير والدكتوراه في المشروعات البحثية المتميزة جدًا، والتي لها مردود اجتماعي وعلمي متميز، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول المشروع خلال أيام.

وأوضح أنَّ هناك وحدات اجتماعية أُنشئت بالجامعات، وبدأت العمل بالفعل، كما أن بنك ناصر بدأ يرسل موظفين لتقديم خدمات تمكين اقتصادي في جامعات حلوان، والقاهرة، وبني سويف، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والزقازيق، وذلك لتمكين الطلاب غير القادرين اقتصاديًا.

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