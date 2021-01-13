تلوث الهواء يقتل 5 آلاف شخص في أفغانستان خلال 2020

لقي ما يقرب من 5 آلاف شخص حتفهم في أفغانستان بسبب تلوث الهواء في عام 2020، حسبما أفادت وزارة الصحة الأفغانية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة معصومة جعفري إن هؤلاء توفوا بسبب أمراض الجهاز التنفسي والقلب التي تعتبر ناجمة عن تلوث الهواء.وفي العام الماضي، تم اعتبار العاصمة الأفغانية أسوأ مدينة تلوثًا في العالم.وتظهر أرقام الوزارة أن نحو 10% من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض في أفغانستان كانت في مدينة كابول.ووفقًا لمؤشر جودة الهواء، يصبح الهواء في كابول "غير صحي للغاية" في الليل خلال الشتاء، ما يجعل كابول من بين أكثر المدن تلوثًا في عام 2021.