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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

جامع تبحث مع «التجاري وفا بنك» تعزيز التواجد المصري في أسواق إفريقيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:40 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك في مصر، حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من تواجد البنك في دول القارة الإفريقية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة خاصة في ظل التوجة الحالي للحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك مع دول القارة الافريقية. حضر اللقاء السيد عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك.

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيرةً إلى أن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية للتجاري وفا بنك لزيادة الصادرات المصرية بـ 15 دولة إفريقية يتواجد بها البنك وبصفة خاصة دول غرب إفريقيا.

ولفتت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنك وجهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية فيما يتعلق بتمويل الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، مشيرة إلى إمكانية تنظيم لقاء موسع يضم ممثلي المجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري ومسؤولي البنك للاتفاق على برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين بدول القارة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون بين البنك ودوائر الأعمال المصرية لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر ودول القارة الإفريقية من خلال تمويل إنشاء مشروعات صناعية مصرية بالدول الإفريقية، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من البنك في تفعيل اتفاقية أغادير لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول أعضاء الاتفاقية والتى تشمل مصر والأردن وتونس والمغرب.

ونوهت جامع إلى أهمية مشاركة البنك ببرامج تمويل القطاع الصناعي في السوق المصري وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل بمشروعات المجمعات الصناعية التي تنشئها الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت مؤخرًا 7 مجمعات صناعية تضم 1657 وحدة إنتاجية، كما يجري العمل على طرح 6 مجمعات صناعية جديدة أغلبها بمحافظات الصعيد.

ومن ناحيته، أكد هشام سفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك، حرص البنك على التواجد بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على تطوير محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات التجارية والصناعية فى السوق المصري.

وأشار إلى أنه جاري حاليا تنفيذ خطة شاملة لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الأعمال المصري من خلال فروع البنك والبالغ عددها 64 فرعا تغطي عددا كبيرا من محافظات الجمهورية، مرحبًا بتعزيز التعاون مع كافة المستثمرين المصريين وتقديم آليات تمويلية سواء لمشروعات يتم إنشاؤها داخل السوق المصري أو في أسواق الدول الإفريقية.

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