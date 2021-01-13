القبض على 6 عاطلين بحيازتهم أقراص مخدرة وأسلحه بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 6 أشخاص خلال حملة أمنية، اليوم الأربعاء، وبحوزتهم كميات من المخدرات.وتلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 سلاح ناري وكمية من نبات البانجو تزن 2.400 كيلو جرام، و100 جرام حشيش و30 قرص مخدر، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.