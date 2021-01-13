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رئيس التحرير التنفيذي
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بعد تحذير «الأرصاد» من رياح وأتربة.. 7 نصائح هامة لمرضى الحساسية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:31 ص
رياح وأتربة
رياح وأتربة
شيماء دهب
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء انخفاض درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وسيادة طقس مليء بالأتربة والرياح المثيرة النشطة، لذا نرصد في السطور التالية كيف يمكن لمريض الحساسية تجنب أي تطورات سيئة للمرض، مما يجعله غير قادر على التنفس عن طريق الأنف وفقًا لموقع "health".

1- ينصح مرضى الحساسية بضرورة الجلوس بالمنزل إن أمكن في حالة الطقس السيئ.

2- يجب ارتداء الكمامات الطبية بالطبع في حالة الخروج من االمنزل مع الالتزام بالكحول المطهر.

3- تشغيل فلتر الهواء للتنقية، سواء بالمنزل أو السيارة وتجنب التعرض للغبار.

4- استنشاق المحلول الملحي من خلال مزج نصف ملعقة من الملح مع كوب من الماء، ويترك ليغلي ثم يبرد ويتم استنشاقه.

5 - تجنب الأطعمة التي تزيد من الحساسية، مثل السمك، والبيض، والمخللات، والفول السوداني.

6- استخدام المناديل المبللة على الأنف لتجنب وصول الأتربة.

7- لمرضى حساسية العين لا بد من تجنب حك العين، خاصة عند دخول الأتربة إليها حتى لا يزيد من تهيجها.

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