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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 27% خلال أكتوبر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:12 ص
البطالة في تركيا
البطالة في تركيا
هدير سند
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ارتفعت نسبة البطالة في تركيا وخصوصًا بين النساء، حيث بلغت 35.8% في أكتوبر الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد نقابات العمال التقدمية في معهد الأبحاث التركي (DİSK-AR).

وبحسب صحيفة "بيانت" التركية، كشف التقرير عن أن معدل البطالة في تركيا ارتفع في أكتوبر الماضي إلى 27% بعد أن كانت 20.9% في نفس الشهر من العام السابق، مشيرًا إلى أن عمل النساء تأثر بشكل أسوأ بكثير من الرجال، حيث بلغ معدل البطالة العام للنساء 35.8٪ في نفس الشهر من العام.

وأوضح التقرير أنه عندما يضاف فقدان الوظائف الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) يرتفع معدل البطالة العام إلى 29.8%، لافتًا إلى أن النساء تأثرن بشكل كبير بالوباء مما أدى إلى ارتفاع هذا المعدل إلى 41%.

وأضاف تقرير اتحاد نقابات العمال التقدمية في تركيا أن "الحاجة إلى أعمال الرعاية، كرعاية المرضى والأطفال والمسنين وأعمال النظافة المنزلية زادت بشكل كبير في أثناء فترة الوباء، ونظرًا لأنه لا يمكن إيجاد حل لمثل هذه الحالات، فإن النساء أصبحن عاطلات عن العمل بشكل أكبر".

وتابع أن "الصعوبات في الأعمال التجارية أدت إلى ترك النساء لوظائفن أكثر من الرجال في فترة «Covid-19»، ونتيجة لذلك زاد عبء العمل المنزلي للمرأة بشكل أكبر في فترة كوفيد-19".

كما قال اتحاد نقابات العمال إن بيانات هيئة الإحصاء التركية (TurkStat) لا تعكس الواقع ولا تنشر تقارير دقيقة عن معدل البطالة وعدد العاطلين عن العمل، وأنها تصدر تقارير شهرية تستند فقط إلى منهجية منظمة العمل الدولية (ILO).

وبحسب الإحصاءات التي نشرها التقرير، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار مليون مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 10.68 مليون، بينما بلغ معدل فقدان الوظائف الناجمة عن "كوفيد-19" 2.24 مليون وظيفة، كما انخفضت القوى العاملة النسائية بمقدار 863000 إلى 9.94 مليون بينما انخفضت القوى العاملة من الرجال بمقدار 425000 إلى 21.51 مليون وذلك على مدار عام واحد.

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