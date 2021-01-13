بريطانيا تدرس استخدام الفنادق لاستيعاب مصابي كورونا

قال وزير الصحة البريطاني اليوم الأربعاء، إن المرضى الذين لا يحتاجون للرعاية بالمستشفيات يمكن نقلهم إلى الفنادق في إطار خطة بديلة لاستيعاب مرضى كوفيد-19 لم تطبقها الحكومة بعد.وقال الوزير مات هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "من الواضح أن هذه ستكون خطة بديلة أخرى.. ندرس كل الخيارات".وأضاف "هذا الأمر يتعلق بالمرضى الذين تلقوا العلاج بالمستشفيات والذين لم يعودوا بحاجة للرعاية الكاملة لكنهم غير جاهزين بعد للعودة لمنازلهم".