القضاء الأعلى يهنئ «جبالي» برئاسة النواب

هنأ المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئیس مجلس القضاء الأعلى، والقضاة أعضاء المجلس ونواب وقضاة محكمة النقض المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بتوليه رئاسة مجلس النواب.وتمنى شوضة التوفيق والسداد لجبالي وأن يشهد المجلس الموقر في عهده تطورات تشريعية تواكب متطلبات الشارع المصري وشعب مصر الأبي في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.