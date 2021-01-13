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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تفاصيل مبادرة البترول الجديدة لدعم السياحة والطيران

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:15 ص
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، الاجتماع الرابع بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تدعم القطاع السياحى وتحفيز برنامج الطيران، وذلك في ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران.

وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران، تم الإعلان عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتًا للجالون بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين، ويتم تطبيقها اعتبارًا من 21 يناير الجارى وحتى نهاية العام الحالي.

ومن جانبه أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة التي ستسهم بشكل إيجابى فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.

وقال وزير الطيران إن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلًا عن دوره الهام فى توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين القطاعات الثلاثة.

حضر الاجتماع المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار.

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