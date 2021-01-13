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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح «وقفة رجالة» في دور العرض غدًا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:30 ص
فيلم وقفة رجالة
فيلم وقفة رجالة
دعاء عبد المقصود
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تطرح شركة سينرجى فيلمز غدا فيلم "وقفة رجالة" بجميع دور العرض المصرية ليدخل الفيلم ضمن منافسات موسم رأس السنة، حيث تستعد دور العرض لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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