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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل لقاء وزير الطيران ورئيس جهاز التنظيم والإدارة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:30 ص
محمد منار و صالح
محمد منار و صالح الشيخ
محمود السعدى
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استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمكتبه بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء.

وأشاد وزير الطيران، بالتعاون المثمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذى يقوم به الجهاز لتعزيز دور الوزارات والقطاعات الحيوية المختلفة بالدولة المصرية؛ بهدف مواصلة رفع كفاءة الأداء الحكومى لخلق جهات أكثر مرونة وسرعة في أداء الخدمات بما يعود بالنفع ويحقق فرص استثمارية كبرى.

كما تقدم الوزير بالشكر إلى فريق العمل من الجانبين، والذي نفذ إجراءات تحديث الهيكل الإداري للوزارة، ما يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية.

وأكد الوزير على أهمية مواصلة تطوير العمل الحكومي، بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، والذى يساهم بدوره في تحقيق تطلعات المسيرة التنموية الشاملة التى تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، حيث تم تحقيق طفرة كبيرة على صعيد تحديث جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، والذي جاء في صالح المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن إعادة هيكلة وزارة الطيران المدني سوف يحقق عددًا من الأهداف تصب في مصلحة قطاع الطيران المدني، ومن أهمها رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب والتأهيل ورفع مستوى الخدمات التى تؤديها للمواطنين عبر آليات متنوعة، تتيح لوزارة الطيران العمل بفاعلية وكفاءة أكبر فى إطار جهود الدولة للإصلاح الإدارى بمختلف الوزارات.

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