صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على اسهما منتقاه بالسوق.و صعد المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11363 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13788 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4377 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2228 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3226 نقطة.