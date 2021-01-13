«اللمبي» أشهر ميكانيكي من ذوي الهمم بالوادي الجديد (فيديو)

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استطاع شاب من ذوي الهمم أن يجد ويجتهد في أصعب مهن الحياة ليصبح أشهر ميكانيكي موتوسيكل في الوادي الجديد، حيث قضي على إعاقته منذ الصغر باعتماده على نفسه في مصاريف الحياة التي علمته أن بالجهد والعمل ترتقي وتنمو الأمم.تحاورت " الدستور " مع الطالب إسلام إبراهيم مصطفى وشهرته "اللمبي" من مدينة موط التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وهو شاب من ذوي الهمم وعمرة 20 عاما ومازال يدرس بمدرسة الفكرية في السنة الأخيرة، حيث أكد ل " الدستور" أنه عمل صبي عند أحد الميكانيكية في أول مشوار حياته حتى أتقن صيانة الموتوسيكل بالكامل من عمره وصيانة وتغير قطع غيار وغيرها من فن الميكانيكا.ساعده والده بتأجير محل بشارع عمومي، حيث يشتهر إسلام بأخلاق عالية وأدب جم أجبر الجميع على احترامه وتقديره، ويمتاز إسلام عن غيره في الحساب أو " المصنعية" فهو على دراية كاملة بمصاريف الحياة، فيصعب عليه أن يأخذ من زبائنه مال ذائد عن حاجته كما يفعل البعض، وفي بعض الأحيان يعزف عن أخذ أموال مقابل صيانة المركبة.يقول مصطفى سلمة، أحد المترددين عليه لصيانة مركبته، إن إسلام "اللمبي" من أشطر وأحسن الميكانيكية الموجودة على الساحة، فقد من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الذكاء وحب الناس ليعوضه في إعاقته، فهو من ذوي القدرات وذوي الهمم لكنه استطاع أن يقضي عليها باعتماده على نفسه وعدم الجلوس على المقاهي مثل غيره من الشباب.ووجه إسلام رسالة للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي وصفه بالأب أن يساعدة بتحقيق حلمه بفتح منفذ أو ورشة خاصة به ليستطيع أن يقوم بأعمال الصيانة والميكانيكا بها دون إيجار أو رسوم لتساعدة على الزواج، حيث إنه يدفع مبلغ 400 جنيه شهريا إيجار مع دفع رسوم تأمينات وضرائب شهرية، فهو لا يستطيع الوقوف كثيرا لإعاقته التي يحاول أن يقضي عليها بصموده وعزيمته التي يتعلم منها الكثير ليكون مثال لذوي الهمم الذين يصارعون الزمن من أجل إثبات الذات والبقاء.