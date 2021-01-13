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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: أعضاء مجلس النواب تنتظرهم مهمة تشريعية ثقيلة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:17 ص
النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي، عضو
أشرف لاشين
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قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل إجراء انتخابات مجلسي "النواب والشيوخ"، وسعيا لاستكمال البناء التشريعي في مصر.

وأضاف شلبي، في بيان له، أن انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد أمس الثلاثاء تأتي وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بدأ عمل البرلمان في هذه الفترة سيساعد في دعم الحياة التشريعية المصرية في ظل تواجد مجلس الشيوخ ليشكلا معًا بنية النظام التشريعي في ظل هذه الفترة الصعبة التي تمر بها مصر والعالم كله.

وأشار شلبي، إلى أن مجلس النواب الجديد تنتظره مهمة تشريعية ثقيلة وكبيرة في ظل وجود تشريعات أساسية لم يتم إصدارها خلال الفصل التشريعي الماضي على رأسها قانون المحليات والإيجار القديم وغيرهما فضلا عن التشريعات الجديدة.

وأضاف، أن كثير من التشريعات مر عليها عقود من الزمن ولذا وجب مراجعة الأثر التشريعي لها، مؤكدًا على رؤيته لتحقيق العملية التكامليه بين الإقتصاد والسياسة من أجل تلبية طموحات المواطن.
ووجه النائب البرلماني التهنئة إلى كل من المستشار حنفي جبالي، لفوزة برئاسة المجلس، وإلى كل من النائب محمد محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد، لفوزهما بوكالة المجلس، مثمنًا جهود الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام، في حسُن التنظيم والإجراءات للجلسة الافتتاحية، مشيدا بالجهود التى بذلت في إدارة الجلسة وتنظيمها والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم كافة المساعدات للأعضاء.

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