رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

2021 عام تقليل المكياج والسماح للجمال الطبيعي بالتألق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:08 ص
المكياج
المكياج
وكالات
طباعة
القليل من المكياج والمنتجات التجميلية والمزيد من الجمال الطبيعي؛ هذا ما يبدو ستكون عليه أهم الاتجاهات القادمة لروتين الجمال اليومي في 2021.

يبدو أن الأشخاص طوروا ميلا للجمال البسيط بعيدا عن طبقات كريم الأساس و"الهايلايتر" اللذين كانا شهيرين يوما والآن يتمحور كل الأمر حول السماح للجمال الطبيعي بالتألق من خلال اتجاه جمال يعد بالمواصلة في نفس الاتجاه في 2021، بحسب ما نقله موقع جاكرتا بوست.

انس كريم الأساس الثقيل والتحديد وغيرها من الطبقات من المنتجات التي تتراكم على الوجه، فالجمال في 2021 سوف يتمحور حول البساطة. يبدو أن الرجال والنساء مستعدون لاعتناق أحدث اتجاه "للعناية بالبشرة" من كوريا الجنوبية الذي يشمل قصر روتين الجمال على حفنة من المنتجات.

هذا أحد الاتجاهات الرئيسية لعام 2021 التي ظهرت في التقرير السنوي لموقع "بي انترست بريديكتس" الذي نشر مؤخرا، ويكشف كيف أن البحث عبر الشبكة العنكبوتية يركز الآن على المنتجات والتقنيات التي تعطي جمالا طبيعيا بدون المغالاة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

20 ألف جنيه غرامة «بوست» على «فيسبوك»

«مستقبل وطن» يستقر على ترشيح المستشار حنفي جبالي لرئاسة البرلمان

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

إغلاق 25 ألف منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا في 17 محافظة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

الأشياء التي يجب أن تركز عليها العلامات التجارية في 2021

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية