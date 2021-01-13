تصدرت قائمة أعياد المسيحيين 2021 في مصر، محركات البحث خلال هذه الفترة من جانب المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، حيث يتداول أسئلة واستفسارات حول أعياد الأقباط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بعد أن احتفلوا بأول أعياد العام الميلادي الجديد وهو يوم عيد القيامة المجيد وكان يوافق 7 يناير الجاري.

قائمة أعياد المسيحيين 2021 في مصر

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة قائمة أعياد المسيحيين 2021، حيث جاءت كالتالي:





أعياد الأقباط خلال شهر يناير

يحتفل الأقباط بثلاثة أعياد في شهر يناير وهي: عيد الميلاد المجيد، ويعد أول أعياد المسيحيين في السنة الجديدة 2021 حيث كان يوافق يوم الخميس 7 يناير، وأما العيد الثاني: عيد الغطاس، ويوافق يوم الثلاثاء المقبل 19 يناير، وأما عن العيد الثالث هو عرس قانا الجليل، وسيكون يوم الخميس المقبل 21 يناير الجاري.





أعياد الأقباط في شهر فبراير

وأما فيما يخص أعياد المسيحيين في شهر فبراير فهي ثلاثة أعياد وهي: دخول السيد المسيح الهيكل، ويوافق الاثنين 15 فبراير، وعيد بدء صوم يونان، وسيكون يوم الاثنين 22 فبراير، وأما أخر عيد في الشهر "فصح يونان، ويوافق الخميس 25 فبراير.





أعياد المسيحيين في شهر مارس 2021

ويحتفل المسيحيون بعيدين خلال شهر مارس، ويعد عيد أول الصوم الكبير"بدء الصوم الأربعيني المقدس" ويوافق يوم 8 مارس، وعيد ظهور الصليب المقدس، ويكون يوم الجمعة الموافق 19 مارس.





أعياد شهر أبريل

ويعد شهر أبريل من أكثر الشهور التي بها أعياد ويحتفل بها المسيحيين ويضم الشهر 6 أعياد وهي:عيد البشارة المجيد، يوافق يوم الأربعاء 7 أبريل، وختام الصوم الأربعيني المقدس، يوم الجمعة 23 أبريل، سبت لعازر، ويكون يوم السبت الموافق 24 من نفس الشهر.





ويتضمن شهر أبريل أيضا أعياد: أحد الشعانين، ويكون يوم الأحد 25، وخميس العهد، ويوافق يوم الخميس، وأخر عيد في الشهر هو الجمعة العظيمة، ويكون يوم الجمعة 30 أبريل 2021.





أعياد المسيحيين في شهر مايو

ويحتفل المسيحيون في شهر مايو بأعياد سبت الفرح، ويوافق السبت 1 مايو 2021، وعيد القيامة المجيد، ويكون الأحد 2 ، وشم النسيم الاثنين 3، وعيد أحد توما، ويوافق الأحد 9 مايو 2021.





قائمة أعياد المسيحيين في شهر يونيو

ويشتمل شهر يونيو على أعياد: دخول السيد المسيح مصر، يوم الاثنين 1 يونيو، وفي يوم 10 يحتفل المسيحيون بعيد الصعود، ويوافق يوم الخميس، وفي يوم الأحد 20 من الشهر ذاته يحتفل الأقباط بعيد العنصرة. وفي يوم 21 يونيو يحتفل الأقباط بعيد أول صوم الرسل.





قائمة أعياد المسيحيين 2021 في شهر يوليو

ويحتفل الأقباط خلال هذا الشهر يوليو بعيد القديسين بطرس وبولس، ويوافق يوم الاثنين 12 يوليو 2021، ويعد العيد الوحيد خلال هذا الشهر.





أعياد شهر أغسطس

يضم شهر أغسطس ثلاثة أعياد يحتفل بها الأقباط وهي: أول صوم السيدة العذراء، ويكون يوم السبت 7 أغسطس 2021، وعيد التجلي، الخميس 19، وصعود جسد السيدة العذراء، ويكون يوم الأحد 22 أغسطس 2021.





أعياد شهر سبتمبر

يحتفل المسحيون خلال شهر سبتمبر 2021 بعيدين وهما: النيروز رأس السنة القبطية، ويوافق يوم السبت 11 من الشهر، وعيد تذكار ظهور الصليب المقدس، ويكون يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر.





أعياد المسيحيين في شهر نوفمبر

وبعد عرض قائمة أعياد المسيحيين 2021، فإن أخر أعياد المسيحيين في عام 2021 وهو عيد بدء الصوم الميلادي، ويوافق يوم الخميس 25 نوفمبر 2021.





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