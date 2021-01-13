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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بدأت من «سر الأرض» وتألقت في«SNL».. محطات في مسيرة نور قدري

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:09 ص
نور قدري
نور قدري
هويدا سعيد
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نور قدري، التي بدأ مشورها الفني في برامج الأطفال، وحققت شهرة كبيرة في برنامج سر الأرض.

-برامج الأطفال البداية

بدأت حياتها كممثلة في برامج الأطفال وبأدوار طفلة في مسلسلات مثل سر الأرض، أوراق مصرية، والإمام ابن حزم، وتعرف عليها الجمهور كشابة من خلال دورها في فيلمي أولى ثانوي، وأسرار البنات سنة 2001.

- مسيرتها الفنية

حصلت الفنانة نور قدري على بكالوريوس معهد الموسيقى العربية، وانضمت لفترة إلى فرقة أحلام بقيادة هاني شنودة سنة 2002، ثم اتجهت إلى التمثيل وعملت في عدد من المسلسلات ثم انقطعت عن الفن مدة خمس سنين، وعادة في العام 2016 من خلال مشاركتها في بطولة برنامج " snl ساترداي نايت لايف" بالعربي، والتي أدت من خلاله اسكتشات كوميدية مع باقي فريقها.

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