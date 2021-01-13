غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة في غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية، حملة مسائية على المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم، بناءً على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم بنطاق الحي لفرض الانضباط، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.تمت الحملة بكل من المنطقة الصناعية الثالثة بالمنشية الجديدة وشارع الأمير لؤلؤ وشارع الكرنتينا وشارع مسجد القباري وأسفل كوبري ٢٧ بالقباري وطريق القباري السريع، وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية واشغال الطريق والرقابة والرصد البيئي بالحي.أسفرت الحملة عن تحرير ٢٠ غرامة فورية ( 50 جنيهًا)، وذلك لعدم ارتداء الكمامة بالمقاهي والمحالات التجارية والعامة والتحفظ على عدد ١٨ كرسي وعدد ١٧ دومينو وطاولة ولافتات.. بالإضافة إلى عدد من الإشغالات المتنوعة.جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن مواعيد فتح المحال التجارية والكافيهات، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.