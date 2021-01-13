رئيس الغد يهنئ المستشار حنفى جبالي برئاسه مجلس النواب

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد بالتهنئة للمستشار الجليل النائب حنفي جبالي، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، بفوزه الكبير في الانتخابات التي جرت اليوم على رئاسة مجلس النواب، وبالثقة الكبيرة لنواب الأمة فيه، أيضا النائبين محمد أبوالعنين واحمد سعد الدين لفوزهما بمنصب الوكيلين لمجلس النواب.وتقدم رئيس حزب الغد وجميع قياداته وأعضائه لجميع النواب الجدد بالتهنئة ببداية انعقاد مجلس النواب الجديد، متمنيين التوفيق في آداء دورهما الرقابي والتشريعي كنواب منتخبين عن الأمة المصرية، وهنأ الشعب المصري باستكمال بناء البرلمان المصري بغرفتيه في هذه الظروف الصعبة.وثمن موسى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات، مهنئا إياهم بإتمام إجراء الاستحقاقات الدستورية للنواب والشيوخ في هذه الظروف الصعبة لجائحة كورونا.