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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في أوكرانيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:59 ص
جريدة الدستور
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قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 6 آلاف و409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و130 ألفا و839 حالة.

وأضاف ستيبانوف- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية - أن حالات الإصابة الجديدة بكورونا، تشمل 187 طفلا و367 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 195 حالة وفاة.

وأشار إلى أن 14 ألفًا و503 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، فيما انتقل 2000 و564 شخصًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوريزهيا ثم أوديسا ولفيف.


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