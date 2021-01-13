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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

منتخب المغرب يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:58 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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وصل مطار القاهرة صباح اليوم، بعثة منتخب المغرب كرة اليد للمشاركة في بطولة كأس العالم، وشكل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول المنتخب المغربي، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقله.

وجرى تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، عمل التحاليل اللازمة داخل الأوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتاكد من خلوهم من أي عدوى.

وتتولى سلطات أمن المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المعسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.

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