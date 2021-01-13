إصابة شاب في حريق سيارة بقنا

أصيب شاب إثر حريق بسيارة ملاكي، صباح اليوم بالقرب من كمين قرية بركة بنجع حمادي، تجاه قنا، على الطريق الصحراوي الغربي، بعد 10 كيلومترات من كمين قرية بركة.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يفيد بنقل شاب لمستشفى الوقف المركز بعد اندلاع النيران بسيارة أثناء وجوده داخلها.وقال مصدر بمرفق إسعاف قنا إن المصاب يدعى أسامة جمال الدين محمد، 29 عامًا، إصابات طفيفة ويتلقى العلاج اللازم.تمت السيطرة على النيران، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.