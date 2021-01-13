إيران تعيش في ظلام لساعات طويلة

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بأن العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن في مختلف محافظات البلاد، شهدت انقطاعًا متواصلًا للكهرباء خلال الأيام الماضية، وصل ذروته، أمس الثلاثاء، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.وفيما قالت السلطات إن السبب نقص الوقود، استهلاك الكهرباء من قبل مستثمرين إيرانيين وصينيين في مجال العملة الرقمية «البتكوين»، أدى إلى تلك المشكلة.من جهتها، أعلنت شركة توزيع الكهرباء في طهران الكبرى، في بيان أمس، أن توقف إنتاج الكهرباء ببعض المحطات كان سبب الانقطاعات المتفرقة في طهران. وطالبت بتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 10٪ من قبل المشتركين.هذا وأفاد موقع «تجارت نيوز»، لأن الانقطاع المتكرر للكهرباء عائد إلى أن الصينيين قاموا بإنشاء وتوسيع مصانع تعدين للعملات الرقمية في رفسنجان بمحافظة كرمان.وجاء في التقرير أن من يقوم بهذا العمل هى مجموعة تنمية الاستثمار الإيرانية الصينية، التي تعمل في منطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة منذ أكثر من عام.وتعتبر بتكوين العملة الرقمية الأكثر شيوعًا ويتم استخراجها من خلال التعدين بواسطة أجهزة كمبيوتر، خاصة ذات استهلاك طاقة مرتفع للغاية.