تنظيم «القاعدة» يُشعل خلافًا جديدًا بين روسيا والولايا المتحدة

وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن إيران أصبحت ملاذًا لتنظيم «القاعدة» بأنها غير موثوقة.وقال مدير القسم الآسيوي في الخارجية الروسية زامير كابولوف اليوم الأربعاء إن التصريحات الأمريكية غير موثوقة، مشددًا على أن موسكو ليس لديها معلومات عن مثل هذه العلاقات مع طهران.وتابع «يبدو أن السيد بومبيو، في نهاية رئاسة دونالد ترامب، يريد أن يفعل شيئا آخر لإيذاء إيران ولكن هذا لا أساس له على الإطلاق وغير موثوق».