مصر للطيران تسير 49 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 49 رحلة جوية، بمعدل 33 رحلة دولية، و11 رحلة داخلية و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5670 راكبا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بيروت، جدة، بغداد، الرياض، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، أبوظبي، البحرين، نيويورك، امستردام، ميلانو، مسقط، بودابست، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والصالات التابعة للمطار، في ظل الظروف الصحية الراهنة التى يشهدها العالم.