تكليف عاجل من محافظ كفر الشيخ بشأن التصالح في مخالفات البناء

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدفع العمل بمنظومة التصالح وعمل اللجان الفنية بالمراكز التكنولوجية؛ لسرعة إنجاز اكبر عدد من ملفات التصالح، والبت فيها، لعرضها على اللجنة العليا، وعرض اي مشكلات تعوق أعمالهم.جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ورؤساء المراكز التكنولوجية.وناشد «نور الدين»، أهالي المحافظة بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال مد فترة التصالح لإنهاء الإجراءات اللازمة، للتصالح مع الدولة.